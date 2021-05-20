اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مستشفى"المقاصد" فى القدس المحتلة

الخميس، 20 مايو 2021 05:45 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مستشفى"المقاصد" فى القدس المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى جمعية المقاصد الخيرية، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.
 
وأفاد شهود عيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات ومخابرات الاحتلال اقتحمت المستشفى، واعتلت الأسطح، وسط استجواب ومضايقة العاملين فيها.
 
وفى سياق آخر، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، من وجودها العسكرى على طول شارع 90 في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، ونصبت عدة حواجز عسكرية في البلدة.
 
وقال رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات، إن قوات الاحتلال نشرت عناصرها على الشوارع الرئيسة والفرعية من العوجا، واعتلت أسطح منازل المواطنين، ونصبت عدة حواجز على المداخل، وأوقفت عددا من المارة واستجوبتهم.

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

إسرائيل

المقاصد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف للمرة الثالثة مدينة غزة الصناعية ويدمر 13 مصنعا

الخميس، 20 مايو 2021 05:12 م

11 يوما على عدوان إسرائيل ضد غزة.. 231 شهيدا و1710 مصابين فلسطينيين ودمار هائل بالمباني والمساجد والكنائس.. الاحتلال يقتل 65 طفلا و39 امرأة.. والفصائل ترد بـ 3500 صاروخا على تل أبيب.. ومصر تواصل جهودها للتهدئة

الخميس، 20 مايو 2021 02:30 م

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين لـ 230 شهيدا

الخميس، 20 مايو 2021 11:45 ص

طائرات الاحتلال الإسرئيلى تشن أكثر من 30 غارة عنيفة على غزة

الخميس، 20 مايو 2021 10:13 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة