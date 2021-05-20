فتح باب تلقى لقاح كورونا للبريطانيين فوق 18 سنة الشهر المقبل

كتبت فاطمة خليل

أكد عدد من الخبراء الطبيين فى بريطانيا أنه يمكن لجميع البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا الحصول على لقاح كورونا الشهر المقبل، في ظل استمرار انتشار السلالة الهندية فى بريطانيا، بحسب ما ذكر موقع جريدة "The sun".

وكانت بريطانيا قد أعلنت مؤخراً أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و37 عامًا يمكنهم الحصول على التطعيم حالياً.

ومن المقرر أن يبدأ التطعيم باللقاح إلى أولئك الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا وأكثر الأسبوع المقبل، بينما يتم إرسال إمدادات إضافية إلى المناطق الأكثر تضررًا من السلالة الهندية الجديدة المثيرة للقلق.

وأكد الوزراء أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها - تقديم الجرعات الأولى لجميع البالغين بحلول نهاية يوليو.

ووفقًا لتقارير من جريدة "تليجراف" بدأ مديرو هيئة الصحة البريطانية NHS خططًا لتسريع الجدول الزمني وسط مخاوف بشأن انتشار البديل الهندي بين الشباب الأصغر سنًا.

وسيتلقى البريطانيون في أوائل العشرينات جرعاتهم الأولى في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يونيو.

تأتي هذه الأخبار بعد أن تضاعفت حالات البديل الهندي أربع مرات في أسبوعين فقط في جميع أنحاء بريطانيا.

وسجلت بريطانيا الآن ما يقرب من 3000 حالة من السلالة الهندية، وقال مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى إن الإصابات ارتفعت من 2323 قبل يومين إلى 2967 اليوم.

فى ضوء المخاوف المتزايدة يتم إرسال اختبارات الطفرة واللقاحات إلى المناطق الأكثر تضررًا من النوع الهندى، لتعزيز الاستيعاب بين جميع المؤهلين.

وتعطى الحكومة الأولوية لتسريع الجرعات الثانية لمن هم فوق الخمسين، على الرغم من الدعوات لنشر اللقاحات على نطاق واسع للشباب.

مع أخذ هذه الخطط المتسارعة فى الاعتبار، يمكن تطعيم جميع الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بشكل كامل بحلول 7 يونيو.

وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا: "إن الحصول على اللقاح هو أهم خطوة يمكن أن نتخذها لحماية أنفسنا وعائلاتنا ومجتمعاتنا من كورونا، لذلك عندما يتم الاتصال بك احجز موعدك وانضم إلى عشرات الملايين الذين حصلوا على اللقاح بالفعل".