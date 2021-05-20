غرق عامل داخل بيارة أثناء تنفيذ خط صرف صحى بشربين فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل بمشروع الصرف الصحى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصرعه غرقا وذلك أثناء تنفيذ مشروع خط صرف صحي بالمنطقة، حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بغرق عامل بشارع الفرن بمدينة شربين.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق عامل، داخل مشروع الصرف الصحي بالمنطقة أثناء عمل بيارة فسقط بداخله، وتحاول الأهالي انتشال الجثمان من البيارة، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري لمحاولة انتشاله، وجاري التعرف على بيانات العمل.