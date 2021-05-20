عميد تجارة القاهرة: تكثيف الدراسة أون لاين عقب إجازة العيد ضمن خطة مواجهة كورونا

كتب محمد صبحى

قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية ستتوسع بعد إجازة عيد الفطر المبارك فى استكمال الدراسة أون لاين وذلك ضمن خطة الكلية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل الإعداد والكثافات داخل الحرم الجامعى، خاصة وان الكلية تضم ما يزيد عن 57 ألف طالبا.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه الكلية ستبدأ فى التجهيز الاستعداد للجداول الامتحانية للفصل الدراسى الثانى وإعلانها على موقع الكلية، لافتا إلى انتظام الدراسة بالكلية منذ انطلاق الفصل الدراسى الثانى مع تطبيق نظام التعليم الهجين الذى يمزج بين الحضور المباشر والتعلم عن بعد من خلال منصة الجامعة.

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية تراعى كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال حضور الطلاب للكلية وتحقيق التباعد الاجتماعى، لافتا إلى أنه تم توسيع الدراسة عن بعد لحماية الطلاب والحفاظ عليهم والوقاية من الفيروس ومنع انتشاره.

وتابع الدكتور جمال شحاتة ، أن الاعداد مخففة داخل المدرجات على مستوى الأقسام المختلفة بالكلية سواء شعبة الانجليزى أو العربى أو جورجيا، مؤكدا أيضا وجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على منصة الجامعة التعليمية.