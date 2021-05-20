اليوم السابع
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علاج ضيق التنفس فى المنزل.. تناول الزنجبيل واستنشق البخار

الخميس، 20 مايو 2021 12:00 ص
علاج ضيق التنفس فى المنزل.. تناول الزنجبيل واستنشق البخار ضيق التنفس
كتبت مروة هريدى

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ضيق التنفس تجربة مزعجة، قد تواجهها في مناسبات مختلفة عند صعود السلالم أو عند المعاناة من البرد بسبب وجود المخاط في الرئتين وغيرها، ويمكن أن يحدث ضيق التنفس لعدة أسباب وقد يكون مؤقتًا أو بسبب المعاناة من حالة صحية مزمنة أو خطيرة، ويمكن السيطرة على ضيق التنفس العرضي بسهولة في المنزل، ولكن إذا تكرر ضيق التنفس كل يومين فلابد من استشارة الطبيب، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" بعض العلاجات المنزلية البسيطة لعلاج ضيق التنفس المؤقت.
 

- فيما يلى.. 4 علاجات منزلية بسيطة لضيق التنفس:

 

1- تناول القهوة السوداء

 
تحتوي القهوة على مادة الكافيين والتي يمكن أن تقلل من شد العضلات الموجود في مجرى الهواء، حيث ثبت أن هذا العلاج فعال للغاية للأشخاص الذين يعانون من الربو، ويمكن للقهوة السوداء أن تحسن وظيفة الرئتين وتساعدك على التغلب على مشكلة ضيق التنفس، ولكن تأكد من أن تناولها لا يضر صحتك من جانب آخر.
 
 
 
 

2- الزنجبيل

 
تناول شاي الزنجبيل الطازج يساعدك أيضًا على الشعور بالهدوء والراحة وتهدئة التنفس، حيث يساعد الزنجبيل في تقليل ضيق التنفس الناجم عن عدوى الجهاز التنفسي، فهو العشب الشائع له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل الالتهاب في الرئتين.
 
 
 
 

3- استنشاق البخار

 
إذا كنت تجد صعوبة في التنفس عند الإصابة بنزلة برد، فقد يكون ذلك بسبب تكوين المخاط في الرئتين، عليك استنشاق البخار لكسر المخاط وتنقية مجرى الهواء.
 

4- الجلوس بالقرب من المروحة

 
تشير دراسة إلى أن الهواء البارد يمكن أن يساعد في التخفيف من مشكلة ضيق التنفس عندما تشعر بعدم الراحة وتجد صعوبة في التنفس اجلس بالقرب من مروحة، حيث يساعدك هواء المروحة فى الشعور بالراحة أثناء التنفس.

ضيق التنفس

اسباب ضيق التنفس

فوائد الزنجبيل

القهوة السوداء

استنشاق البخار

نزلات البرد

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