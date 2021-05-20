اليوم السابع
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عضو بـ"الزراعيين": المشروعات القومية الزراعية أدت لزيادة الإقبال على كليات الزراعة

الخميس، 20 مايو 2021 02:00 ص
عضو بـ"الزراعيين": المشروعات القومية الزراعية أدت لزيادة الإقبال على كليات الزراعة المهندس محمدى البدرى عضو مجلس نقابة الزراعيين
كتبت آية دعبس

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قال المهندس محمدى البدرى عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن تصدر قطاع الزراعة والصيد للأنشطة الاقتصادية بأكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تُعد نتيجة طبيعية للمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجعله ملف الزراعة ضمن أولويات الحكومة.
 
وأوضح البدرى، فى تصريحات لليوم السابع،أن إنطلاق مشروعات قومية زراعية ضخمة مثل: استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة، والدلتا الجديدة ومشروعات الاستزراع السمكى، ساعد فى استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة وخاصة الشباب والذى أولاهم الرئيس اهتمام كبيرا أيضا.
 
وأشار إلى أن تلك المشروعات الزراعية أدت إلى زيادة الإقبال بشكل كبير على كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، وكذلك ساهمت فى فتح نوافذ تصديرية جديدة بالدول العربية والأوروبية مما وفر فرص عمل كبيرة أيضا، علاوة على ذلك أدت إلى تحسين سمعة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية التى تدعم الاقتصاد.
 
كان قد رصد بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير - مارس" لعام 2021، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبرز الأنشطة الاقتصادية التي شهدت أكبر نسبة مشاركة في الأنشطة الاقتصادية، حيث حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.273 مليون مشتغل "4.413" مليون من الذكور، 860 ألف من الإناث" بنسبة 19.4٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.
 
 
 

نقابة الزراعيين

المليون ونصف فدان

كليات الزراعة

صيد الاسماك

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