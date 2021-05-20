عائلة تنجو من الموت بعد سقوط صاروخ على منزلها فى غزة.. صور

كتب حازم مقلد

نجت عائلة فلسطينية من الموت المحقق بعد سقوط صاروخ أطلق من طائرة إسرائيلية على منزلها بمدينة خان يونس في قطار غزة، ولكن لم ينفجر.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً لصاروخ يزن حوالي طناً قد أخترق أحد جدران منزل لعائلة بقطاع غزة، لكنه لم ينفجر، حيث اقتصرت أضراره على بعض الأضرار المادية فقط.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الحادي عشر على التوالي، غاراتها على قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان من الجو والبحر والبر على كل مدن ومخيمات القطاع، مستهدفا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع وكل مقومات الحياة في غزة.