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طقس الخليج.. سماء غائم في السعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين

الخميس، 20 مايو 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. سماء غائم في السعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين طقس الخليج
(وكالات)

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تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تشهد السعودية سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومائلا للحرارة نهارا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة ، ويكون حسناً هذه الليلة .

 

 

 


السعودية

البحرين

الإمارات

مملكة البحرين

أرصاد

طقس

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