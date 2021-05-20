اليوم السابع
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ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المنوفية

الخميس، 20 مايو 2021 07:08 م
ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت رئاسة مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملة برئاسة أشرف الليثي رئيس المركز والمدينة بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، تنفيذا لتعليمات إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة يوميا للأسواق والمحلات التجارية.

 

وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع رنجة يدار بدون ترخيص بقرية طنوب دائرة مركز تلا على مساحة 300 متر داخل الأراضي الزراعية على الحدود المشتركة مع محافظة الغربية باستخدام علامات تجارية مجهولة المصدر، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.


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