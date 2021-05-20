ضبط أدمن صفحة بفيس بوك للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية ) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن حيازة وتصنيع والاتجار بالأسلحة البيضاء "غير مرخص بتداولها" والترويج لبيعها نظير مقابل مادى.. وذلك من خلال إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء تحت غطاء إدارة نشاط تجارى لبيع أدوات الجزارة "منتهى التراخيص" والكائن بجوار محل إقامته بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل لنشاطه الإجرامى ، وكذا ضبط مكونات ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص ، وضبط كمية من الأسلحة البيضاء وأجزاء معدة للتصنيع من الأسلحة البيضاء .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مادية .