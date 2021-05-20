"سونا": رئيس الوزراء السوداني لم يدل بتصريحات للوسائل إعلام إسرائيلية

أ ش أ

نفت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الخميس، صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عن إدلاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتصريحات لصحيفة إسرائيلية.

وذكرت الوكالة ـ في بيان ـ أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قالت إنه أدلى بها لمراسل صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بباريس، وهي تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس الوزراء السوداني، عقد مؤتمراً صحفياً مشتركا أذيع على الهواء، وأجرى حواراً مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، ولم يتحدث لأية وسيلة إعلام أخرى.

وقد نسبت تقارير إعلامية، أمس الأربعاء، لحمدوك القول في أول مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، "إن عملية التطبيع مع إسرائيل في مصلحة بلاده، وإن الخرطوم ستلتزم بهذا الاتفاق".