اليوم السابع
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سوريا تقرر تمديد التصويت فى انتخابات الرئاسة حتى 12 ليلا

الخميس، 20 مايو 2021 06:23 م
سوريا تقرر تمديد التصويت فى انتخابات الرئاسة حتى 12 ليلا انتخابات سوريا
وكالات

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أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا تمديد فترة التصويت في انتخابات الرئاسة الجارية اليوم خارج البلاد حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، بحسب " سانا".

وقالت اللجنة إن ذلك جاء "نظرا للإقبال الكثيف على المشاركة في بعض السفارات السورية في الخارج وطلب وزارة الخارجية والمغتربين لإتاحة المجال أمام المواطنين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية"

وأوضحت أن ذلك سيكون حسب التوقيت المحلي لكل سفارة.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من البلدان وكانت أولها أستراليا وهي أول بلد شهد بداية التصويت، وكذلك اليابان، والهند، والصين.

وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية القاضي سامر زمريق، أن السوريين اثبتوا مدى تمسكهم بوطنهم من خلال اقبالهم الكبير للادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع ما يؤكد الممارسة الصحيحة لهذا الحق الدستوري، مشيرا إلي أن العملية الانتخابية تسير بشفافية وسط اجواء خالية من المعوقات.
 
وقال زمريق - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إنه يمكن تمديد فترة الاقتراع في المراكز التي تطلب ذلك بناء على الإقبال عليها، مشيرا إلي أنه سوف يتم بعد عصر اليوم تحديد ما إذا كان هناك تمديد في أي مركز انتخابي وذلك وفقا لقانون الانتخابات العامة الذي يجيز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في مراكز الانتخاب كلها او في بعضها.
 
وأشار زمريق إلى أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية بالخارج تباشر اللجان الانتخابية بالفرز والاحصاء ثم يتم ارسال النتائج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين التي تتم المتابعة المتواصلة والتنسيق اللحظي معها لإتمام الانتخابات الرئاسية بالشكل الأمثل.
 
ويحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب كما يجري الانتخاب في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سوريا.

 


سوريا

الانتخابات السورية

دمشق

انتخابات سوريا

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