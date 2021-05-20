زراعة الوادى الجديد: ترخيص 7000 مشروع انتاجى حيوانى وزراعى بدعم المحافظ

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من استصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات انتاجية زراعية وإنتاج حيوانى وداجنى وثلاجات تمور وغيرها، من المشروعات على مستوى مراكز المحافظة بإجمالى 7 الاف مشروع متنوع بدعم ومتابعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

وقال المرسى فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " إن أخر ما جرى انجازه من موافقات وتراخيص هو موافقة اللجنة العليا رقم 70 على 131 ملف علي مستوي المحافظة، مابين حظائر ماشية - ومشاريع انتاج حيوانى وعنابر دواجن - وثلاجات حفظ التمور للبلح، ومخزن محاصيل زراعية ومركز خدمة الات ومعدات زراعية .

وأضاف المرسى أن مشروعات الانتاج الداجنى ارتفع عددها ليصبح 280مشروعا حتي نهاية الشهر الماضى علي مستوي المحافظة، ما أدي ذلك إلي خلق فرص عمل للشباب وزيادة الانتاج وتصديرالفائض إلي المحافظات المجاورة، مؤكدا أنه منذ 2017 وحتي اليوم ارتفعت اعداد التراخيص والمشاريع التي تخدم الانتاج الزراعي علي مستوي المحافظة الي 7000 سبعة الاف مشروع.