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رئيس الكنيسة الأسقفية بالقدس يثمن مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية

الخميس، 20 مايو 2021 05:53 م
رئيس الكنيسة الأسقفية بالقدس يثمن مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية قطاع غزة
كتب: محمد الأحمدى

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أجرى دكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اتصالا هاتفيًا بالمطران حسام ناعوم رئيس أساقفة إقليم القدس والشرق الأوسط، للاطمئنان على الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة أثر الهجمات المتكررة التى يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة بينها حى الشيخ جراح الذي تقع فيه الكنيسة الأسقفية بالقدس.  

وقال رئيس أساقفة القدس، إن الشعب الفلسطينى يقدر ويثمن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لإعادة إعمار غزة.

وأعرب المطران منير، خلال المكالمة، عن ألمه مما يحدث في فلسطين مؤكدًا تضامن المصريين الكامل مع الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال رئيس أساقفة القدس: الأوضاع هنا صعبة إذ نصلى من أجل سلام عادل يعطى الفلسطينيين حقهم فى العيش كدولة مستقلة.

وأضاف رئيس الأساقفة ناعوم: إن الكنيسة الأسقفية بالقدس قامت بمبادرة لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة ودعم مستشفى الكنيسةالأسقفية (الأهلى) بغزة والتى تستقبل عدد كبير من المصابين.


الكنيسه الاسقفيه

مطران منير حنا

القدس

فلسطين

الرئيس السيسى

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