دخل كامالا هاريس أكثر من دخل رئيس أمريكا جو بايدن بـ3 مرات.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

كشف تقرير لشبكة "CNBC"، أن دخل الرئيس الأمريكى جو بايدن، يعتبر متواضع للغاية مقارنة بنائبته كامالا هاريس، وفقا للإقرارات الضريبية التى أصدرها البيت الأبيض.

وقالت الشبكة فى تقريرها: "ربح الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن 607336 دولارًا في عام 2020، وفقًا لإقرارهما الضريبي الذي تم إصداره مؤخرًا، وهو انخفاض كبير عن أرباحهما لعام 2019"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكشف التقرير أن الرئيس الأمريكى وزوجته دفعا 157،414 دولار أمريكي كضريبة دخل فدرالية (FIT) مع معدل ضريبة فعال بنسبة 25.9%.

فيما دفع بايدن ما يقرب من 29 ألف دولار ضرائب لولاية ديلاوير، و443 دولار لولاية فيرجينيا، بجانب الضرائب الفيدرالية، ومن جهة أخرى تبرع جو وجيل بايدن، بمبلغ 30704 دولارات للأعمال الخيرية.

واللافت للانتباه، أن دخل كامالا هاريس وزوجها دوج إهمهوف، ما يقرب من 3 مرات أكثر من بايدن وزوجته، إذ ربحت هاريس وزوجها على 1،695،225 دولار في عام 2020.

كما دفعت كامالا هاريس وزوجها 125 ألف دولار كضريبة دخل في كاليفورنيا و57 ألف دولار في مقاطعة كولومبيا، فيما تبرع الزوجان بمبلغ 27000 دولار للجمعيات الخيرية.