حبس المتهمين بقتل مزارع بطلق نارى لسرقة سيارته فى الشرقية 4 أيام

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، منذ قليل، حبس المتهمين بقتل مزارع لسرقة سيارته بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى باشرها كريم زكريا وكيل النائب العام.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول "إبراهيم ال ع" 50 عاما مزارع جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعدى آخرين عليه ناحية قرية قصاصين الشرق، دائرة مركز الحسينية، لسرقة سيارته وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية للفحص، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وطلبت تحريات المباحث.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت تحرياته إلى قيام 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين وراء الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، وتم ضبط أحدهم بمحافظة الإسماعيلية وله معلومات جنائية، وضبط باقى المتهمين أثناء قيادتهم دراجة بخارية بدائرة الصالحية الجديدة.

وتبين قيامهم بارتكاب الواقعة، وقيامهم باعتراض طريق المجنى عليه وشقيقه، محاولين استيقافهما بالقوة، إلا أن قائد السيارة أسرع وتخطاهم فأطلق أحدهم عدة أعيرة نارية تجاه السيارة أصابت المجنى عليه وأودت بحياته، وأرشد المتهمون عن السلاح بندقية آلية، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة.