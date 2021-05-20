توصيات بحصول المتعافين من فيروس كورونا على اللقاح بعد 3 أشهر من الشفاء

كتبت مروة هريدى

هناك العديد من المناقشات الجارية حول موعد التطعيم بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ووفقًا للإرشادات الحديثة الصادرة عن وزارة الصحة الهندية يجب إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح بعد ثلاثة أشهر من الشفاء التام لمرضى كورونا، وهذا ينطبق على جميع المتعافين سواء استدعت حالتهم العلاج بالمستشفى أو كانوا فى الحجر الصحى فى المنزل أثناء التعافى من العدوى، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

وجاء بالموقع أنه وفقًا للإرشادات الجديدة، يوصى بإعطاء لقاح كورونا لجميع النساء المرضعات.

- ماذا عن التبرع بالدم؟

يمكن لأى شخص التبرع بالدم بعد 14 يومًا من تلقيه لقاح مضاد للفيروس التاجى أو اختبار سلبى لـ RT-PCR، حيث أصدرت وزارة الصحة الهندية هذه الإرشادات بناءً على توصيات جديدة قدمتها مجموعة الخبراء الوطنية لإدارة اللقاحات، وتم نشرها على الولايات والأقاليم النقابية فى بيان رسمى.

- المرضى فى المستشفى

يجب أن يبدأ التطعيم لمرضى كورونا الذين تم إعطاؤهم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وبلازما النقاهة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الخروج من المستشفى بعد الشفاء التام من فيروس كورونا.

ماذا عن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى قبل الإصابة؟

فى حالة الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم وأصيبوا بعدوى كورونا قبل الحصول على الجرعة الثانية، يجب تأجيل الجرعة الثانية لمدة ثلاثة أشهر بعد الشفاء التام من العدوى أيضًا.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بمرض خطير يستدعى دخولهم المستشفى أو الرعاية المركزة ينبغى عليهم الانتظار مدة تتراوح بين 4-8 أسابيع للحصول على لقاح كورونا.