توزيع 7 آلاف كارت فلاح على المزارعين بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم زراعة 30 ألف فدان أرز، ونستهدف زراعة 260 ألف فدان ، كما تم زراعة 50 ألف فدان قطن ونستهدف زراعة 75 ألف فدان، بزيادة 10 آلاف فدان عن العام الماضي

وأضاف غربية ل" اليوم السابع"،أنه تم توزيع 7 آلاف كارت فلاح ،وتم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة البنك المصري الزراعي ،على أن يستمر استقبال الفلاحين لبعد الساعة 12ظهراً،مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ بها 340 ألف حائز ،ما وصنا بالمرحلة الأولى 160 ألف كارت ، ومستهدفين توزيع خلال الشهر المقبل 100 ألف كارت.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه يتفقد بصفة يومية الزراعات الصيفية وأعمال التطهير للمساقي والمصارف، ويلتقي بعدد من المزارعين ،ويستمع إلى بعض الشكاوى منهم مثل عدم وصول مياه الري الي بعض الترع،ويتم التواصل مع وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ ووعد بحل المشكلة ووصول المياه الي هذه الترع.

وقال وكيل الزراعة، إنه يوجه المزارعين بضرورة وسرعة استلام كارت الحيازة الإلكترونية ونبه على عدم المساس بالرقعة الزراعية ،وإزالة أي مخالفات تتم فورا.