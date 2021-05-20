توافد المواطنين لتلقى لقاح كورونا بمستشفى إسنا جنوب الأقصر.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

توافد عدد كبير من المواطنين بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على مستشفي طيبة التخصصي إسنا سابقا، وذلك لتلقي الجرعة الأولي من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أكد مصدر مسئول بمستشفى طيبة التخصصى إسنا سابقا، على تطعيم نحو 450 مواطناً منذ أنطلاق فعاليات التطعيم من يوم الخميس الماضي وحتى الآن؛ مشيراً إلى إستقبال المواطنين يومياً من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا.



فيما شهدت الأماكن المخصصة لتلقى لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، إقبالا من الشباب والكبار للحصول على اللقاح، خاصةً بعد افتتاح عدد من المراكز الجديدة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للتطعيم، حيث يتم تلقى اللقاح يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء داخل تلك المراكز المختلفة.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان يتم استقبال المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، فى الأماكن التالية :- (مركز طب أسرة القرنة بمدينة القرنة - مستشفى العديسات التخصصى بالعديسات - مستشفى حورس التخصصى بأرمنت - مستشفى طيبه التخصصى بإسنا)، يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءَ، وللاستفادة من خدمة تلقى لقاح فيروس كورونا يجب توفير الآتى:- (بطاقة الرقم القومى - أى تقارير طبية (قرار نفقة الدولة ، دفتر التأمين الصحى ، أشعة تحاليل..) خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة).





اقبال الاهالى لتلقى لقاح كورونا



اقبال كبير لتلقى لقاح كورونا



اقبال كبير من الأهالى للحصول على اللقاحات



الاهالي يستعدون لتلقى اللقاحات



التسجيل للمواطنين خلال تلقى اللقاحات



التوافد من الاهالى لتلقى اللقاحات



اللقاح جاهز لتقديمه للمواطنين بالاقصر



اللقاح قبل تقديمه للأهالى بالأقصر



اللقاح متاح بكافة مراكز مدن الأقصر



تجهيز لقاح كورونا للمواطنين



تسجيل المواطنين لتلقى لقاحات كورونا



تطعيم المواطنين فى مراكز الأقصر



تقديم اللقاحات للمواطنين بالاقصر