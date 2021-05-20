اليوم السابع
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تنفيذ مشروعات صرف صحى لقريتين بالوادى الجديد بتكلفة 150 مليون جنيه

الخميس، 20 مايو 2021 05:00 ص
تنفيذ مشروعات صرف صحى لقريتين بالوادى الجديد بتكلفة 150 مليون جنيه
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل فى قريتين بمركز بلاط بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه وتضمن تنفيذ محطتى رفع ومحطتى صرف وشبكات انحدار متكاملة والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز لاستكمال الخدمات الحيوية بالقرى وتوابعها.
 
وقال محافظ الوادى الجديد، فى تصريحات خاصة، إن المشروع يتضمن تنفيذ 3 خطوط طرد و3 محطات رفع ومحطة معالجة لخدمة القريتين وتوابعهما، حيث جرى الانتهاء من تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية ذخيرة بمليون و815 ألف جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بقرية البشندى بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه، مع دخولهما الخدمة مباشرة خلال الفترة القليلة الماضية.
 
وأضاف "الزملوط"، أنه تم تنفيذ مشروعات خدمية بالمركز بتكلفة 15 مليون جنيه و242 ألف جنيه والتى تشمل تدعيم البنية التحتية والمشروعات الخدمية حيث جرى تنفيذ مشروعات بتكلفة 5 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء و8 ملايين جنيه لمشروعات رصف الطرق الداخلية.
 
 

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