"تعليم دمياط" ترفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية

دمياط معتز الشربينى

قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بإن مديرية التربية والتعليم، رفعت درجة الاستعداد القصوى، وانتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التى ستنطلق السبت 29/5/2021.

وأضاف "عثمان " أن محافظ دمياط يتابع باستمرار كافة الإجراءات التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، متابعا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

كما وجهت محافظ دمياط باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع الإدارات التعليمية العشرة انتهت من كافة الاستعدادات وتوفير كل الإمكانيات للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة أن هناك غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية وديوان المديرية تتابع باستمرار أعمال الامتحانات وجاهزة لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور.

وأوضح "عثمان" أن المديرية قامت بوضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز، مؤكدا أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

يأتى في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الامتحانية للشهادة الإعدادية خطوة بخطوة.