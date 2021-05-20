اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعليم الجيزة تعلن استعدادها لاستقبال 262 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية

الخميس، 20 مايو 2021 03:34 م
تعليم الجيزة تعلن استعدادها لاستقبال 262 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى الدور الأول 2021 من وتبدأ الامتحانات خلال دا خلال الفترة من 5 يونيو إلى 10 يونيو 2021.
 
وأوضح أن مدارس المديرية استعدت  ت لاستقبال 262474 طالب وطالبة مقسم على 664 لجنة بجميع مدارس الجيزة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل علي حلها فوراُ .
 
وأشار إلى أنه سوف تشكل لجان فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فور وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية، كما تم الانتهاء من الصيانه البسيطة من المرافق والأثاث وتأمين الحجرات للجان النظام والمراقبة وتشكيل لجان النظام والمراقبة.
 
وشدد "الجيار " على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة للحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير.
 
وأكد أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بأن كل طالب يستخدم أدواته وعدم استخدام أدوات الاخرين مع تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا، كنا سيتم عقد عده لقاءات مع  مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤوساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى 2021/2020 الدور الأول.
 
وشدد وكيل المديرية  على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامات.

التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الاعدادية بالجيزة

اخبار مصر

أخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم توفر مراجعة فى اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية مساء اليوم

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:07 ص

محافظ مطروح : بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 5 يونيو

الأربعاء، 19 مايو 2021 12:00 ص

محافظ مطروح يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 18 مايو 2021 03:18 م

تفاصيل استعدادات أسوان للشهادة الإعدادية.. الامتحان 1 يونيو

الثلاثاء، 18 مايو 2021 09:00 ص

التعليم: تنسيق الثانوى لدفعة الشهادة الإعدادية 2021 وفق درجات الترم الثانى

الثلاثاء، 18 مايو 2021 07:00 ص

التعليم تنتهى من وضع امتحانات الشهادة الإعدادية 2021.. الأسئلة من مقرر الترم الثانى فقط.. والمديريات تحدد موعد انطلاق الاختبارات وامتحان منفصل لكل مادة.. و100% درجة المادة بمجموع الفصل الدراسى

الثلاثاء، 18 مايو 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة