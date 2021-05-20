تعرف على تفاصيل خط القطار السريع الممتد من 6 أكتوبر لأسوان بأطوال 850 كم

كتب رضا حبيشى



اعتمدت الدولة مسار ثانى قطار سريع سيمتد القاهرة الكبرى وتحديد من مدينة 6 أكتوبر حتى أسوان رابطا كافة محافظات الصعيد، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع وتفاصيله وموعد البدء في تنفيذه خلال التقرير التالى:



1ـ المشروع سيمتد بأطوال 850 كم موازيا لطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى.



2ـ الدولة شرعت في الدراسات التفصيلية لأعمال تنفيذ المشروع.



3ـ المشروع سيكون لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع.



4ـ خط القطار السريع مصمم بسرعة تصميمية تصل إلى 250 كم/ الساعة وسرعة تشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 200كم/ الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وسرعة قطارات البضائع 120 كم/ الساعة.



5ـ محطة البداية بالمشروع ستكون في 6 أكتوبر حيث الربط مع مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ وادى النيل بالمهندسين الجارى تنفيذه حاليا.



6ـ المشروع سيربط خلال مساره محاور النيل العلوية الرابطة شرق وغرب النيل سواء التي انتهى تنفيذها أو جارى تنفيذها حاليا.



7ـ المشروع سيضم خلال مساره 18 محطة بواقع 8 محطات قطار سريع و10 محطات إقليمية.



8ـ تم الاستقرار على تحديد محطات المسار ليقع أغلبها أمام كافة محاور ربط شرق وغرب النيل.



9ـ محطات المشروع تشمل أكتوبر 2 والواسطى ومحور عدلى منصور والفشن وبنى مزار وسمالوط وملوى وديروط ومنفلوط وأبو تيج وطما وجرجا وقوص والأقصر وإدفو وكلابشة ودراو وخزان أسوان.



10ـ هناك اتجاه لإسناد تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



11ـ البدء في أعمال تنفيذه الفعلية بعد انتهاء دراساته وتصميماته.

















