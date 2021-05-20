تحرير 66 محضرا متنوعا للمخالفين لمواعيد غلق المحال وعدم ارتداء الكمامات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أعمال لجان المرور بمجالس المدن والمراكز بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بمواعيد الإغلاق، إضافة للحملات الليلية لرفع المخلفات، بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز الشرطية ، في ظل التنسيق والتعاون بين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات في التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا بالمحافظات، حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وتلقى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال ، مساء اليوم الخميس ،في تمام الساعة التاسعة مساء ، لليوم الخامس عشر على التوالي ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، فتمكنت الحملات من تحرير 66 محضراً متنوعاً، للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 14 محضرا للمخالفين بدسوق ،و7 محاضر لعدم ارتداء الكمامات ،وضبط شيشة ،وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز ،وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه ، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير 3 محاضر لمخالفين، ولم تحرر حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي ، أي محاضر لأصحاب المحال، لالتزام أصحاب المحال بقرار الغلق.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير 3 محاضر لمخالف، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 8 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف ،4 محاضر لأصحاب المحال، وحررت حملة مجلس مدينة سيدي غازى برئاسة هاني يوسف محضر لصاحبي محلين مخالفين.

وفى سياق آخر، تمكنت حملة تموينية لمديرية التموين محافظة كفر الشيخ، من ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر، والمحظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

جاءت هذه الحملة، بناءً على توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ بمراقبة الأسواق والمحال؛ لمكافحة الغش التجاري والمرور علي المجازر ومحال الجزارة.

وأسفرت الحملة التموينية التي جاءت برئاسة، رؤى العيسوي، رئيس الرقابة التجارية، وعضوية الدكتور محمد المرسي مفتشي الرقابة، التجارية، عن ضبط 3300 سيجارة بمحل يبيع سجائر محظورة ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة دسوق، والتحفظ علي المضبوطات، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.



الالتزام بغلق المحال



جانب من غلق المحال بكفر الشيخ



حملات لمتابعة غلق المحال



غلق المحال بالرياض ليلا



غلق المحال بالرياض



غلق المحال بدسوق