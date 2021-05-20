بتوجيهات رئاسية.. لقاح كورونا فى جميع المحافظات.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، بتوجيهات رئاسية.. لقاح كورونا فى جميع المحافظات.. زيادة أعداد المراكز بعد الإقبال الكبير.. فرق متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية.

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ـ بتوجيهات رئاسية.. لقاح كورونا فى جميع المحافظات.. زيادة أعداد المراكز بعد الإقبال الكبير.. فرق متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية

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