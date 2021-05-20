بالأعلام المصرية وعرض "فى حب مصر".. شاهد إطلاق شغلة أولمبياد الطفل المصرى ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعطى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شارة البدء لانطلاق أولمبياد الطفل المصري فى نسخته الثالثة 2021، باستقبال الشعلة الأولمبية من أمام ديوان عام المحافظة، لتجوب شوارع المحافظة، وبمشاركة 1000 لاعب ولاعبة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ساهم بشكل كبير في تطوير هذا المشروع الذي أصبح من أكبر المشروعات القومية الذى ترتكز عليه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحياً وبدنياً.

وتشمل أولمبياد الطفل المصري ألعاب كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، تنس طاولة، العاب القوى، كاراتيه (كاتا)، تايكوندو، سباحة، مصارعة، ملاكمة، رفع أثقال، جودو.

انطلقت الشعلة، من أمام مبني هيئة قناة السويس تقديرا لدوره البطولة في إعادة تسيير السفينة التنمية الجانحة للمرور بالمحري الملاحي العالمي، ثم تمر الشعلة بالمشروعات التنموية ببورسعيد منها تجميل ميدان المنشية وتطوير حديقة فريال مرورا بالمشروع السياحية وانتهاءً بميدان الشهداء (المسلة) الذى يعد أحد أهم معالم المدينة الباسلة .

وقامت مديرية الشباب والرياضة بقيادة عبد الفتاح حافظ، القائم بعمل مدير عام المديرية بتنظيم حفل إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى 2021، وشارك فى الاحتفالية براعم لعبة الكاراتيه وفرقة طلائع الفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عجمى.



المحافظ يصطحب بنات عرض في حب مصر



شعلة أولمبياد الطفل



صورة لمحافظ والأطفال



عرض في حب مصر