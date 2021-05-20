انهيار عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات وإخلاء 4 أسر متضررة

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بانهيار العقار رقم 11 شارع صالح الحكيم متفرع من شارع صفر باشا التابع لحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أن بناء علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، توجت أميرة محمد مدير إدارة الحماية، ومريم رفعت مسئول فريق الإغاثة ومسئول الشئون الإدارية ومراجع ضمان إدارة الجمرك، حيث قاموا بالتوجه فورا لموقع البلاغ وتبين انهيار العقار من الداخل وإخلاء العقار المجاور.

وقد تم حصر الأسر المتضررة وعددها 4 أسر بواقع 13 فردا، كما تم توزيع مساعدة مالية استثنائية لكل أسرة، كما تم توزيع بطاطين من مخازن المديرية، ووجبات غذائية.