وأفاد بيان للحكومة بأنه تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الساعة الحادية عشر ليلاً، مضيفًا أنه تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقًا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات والتجمعات والتظاهرات وقاعات السينما والجنائز.



وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت تبعًا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذًا بعين الاعتبار نتائج التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمملكة خاصة التراجع المسجل في منحى الإصابة بفيروس كورونا