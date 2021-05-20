وأرجع العثماني - في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس - السبب في تحسن الحالة والوبائية بالمغرب إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، ومن تفهم وتعاون من المواطنات والمواطنين.



من جانبه، أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، في إفادة قدمها أمام مجلس الحكومة، أن الحالة الوبائية بالمغرب تشهد تحسنًا تدريجيًا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات.



وأشار وزير الصحة المغربي إلى التحسن الملحوظ كذلك للحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل.



وأضاف آيت الطالب أن هذه الوضعية تعد ملائمة لاستمرار حملة التلقيح التي شملت إلى حدود، أمس الأربعاء، 7 ملايين و29 ألفًا و682 شخصًا من الجرعة الأولى و4 ملايين و673 ألفًا و903 أشخاص من الجرعة الثانية.

ولم يتطرق بيان مجلس الحكومة المغربية، إلى الإعلان عن تخفيف قيود فيروس "كورونا" التي كان متوقعًا الإعلان عنها بعد عطلة عيد الفطر فيما يتعلق بمد فترة عمل المقاهي والمطاعم، وكذلك ما يخص حركة الطيران والمطارات.