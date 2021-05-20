المؤبد لعامل شارك فى قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بقرية ميت سهيل بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، بالسجن المؤبد للمتهم "باسم ع ح" لاشتراكه مع آخرين سبق محاكمتهم فى قتل شاب بقرية ميت سهيل بسبب خلافات الجيرة، وكان المتهم قد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، وقام بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا.

تعود أحداث القضية رقم 25055 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 2 يوليو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح العام بوصول "صبري عبد الحليم" 30 عاما جثة هامدة، وإصابة شقيقه.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد بنديرى، معاون مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، عن قيام 8 أشخاص بقتل المجني عليهم، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بين ذوي المجني عليه والمتهمين ومحاولة كل من الطرفين عقد جلسة عرفية لحل النزاع القائم فيما بينهم، وعلى إثر تلك الخلافات اتفق المتهمون فيما بينهم على قتل المجنى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وخرطوش، وتم تحديد 8 من المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، وعاقبتهم المحكمة فى جلسة سابقة، بإعدام المتهم الأول والمؤبد لـ7 من أقاربه، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءت.