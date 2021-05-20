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الكهرباء: أسعار الطاقة للسيارات الكهربائية ستكون على الجهد المتوسط والمنخفض

الخميس، 20 مايو 2021 05:30 ص
الكهرباء: أسعار الطاقة للسيارات الكهربائية ستكون على الجهد المتوسط والمنخفض الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحديد القواعد الخاصة ببيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية وأسعارها من اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن أسعار بيع الكهرباء للسيارات الكهربائية ستكون على الجهد المتوسط والمنخفض.
 
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجنة وزارية تضم وزارات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة هى المسئولة عن وضع تصور للتوسع فى السيارات الكهربائية فى مصر، مؤكدا أن كل وزارة تقوم بدورها داخل اللجنة وفقا لاختصاصتها.
 
وأوضح حمزة أن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يقتصر على تلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء يوجد بها احتياطى يومى يصل إلى 15 الف ميجا وات يمكن الاستفادة بجزء كبير من هذا الاحتياطي فى شحن السيارات الكهربائية.
 
جدير بالذكر أن السيارة الكهربائية هى التى تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وهنالك العديد من التطبيقات لتصميمها، وأحد هذه التطبيقات يتم باستبدال المحرك الأصلي للسيارة، ووضع محرك كهربائي مكانه، وهي أسهل الطرق للتحول من البترول للكهرباء مع المحافظة على المكونات الأخرى للسيارة، ويتم تزويد المحرك بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكهربائي.

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