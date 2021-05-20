القومى المرأة بالإسكندرية يطلق مبادرة التطعيم "حماية ليك" للحصول على لقاح كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية، أنه سيتم إطلاق مبادرة "التطعيم حماية لك ولأسرتك" وذلك لتوعية وحث السيدات وأسرهن على الحصول على مصل لقاح فيروس كورونا.

وأشارت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه سوف يستمر الفرع في عمل التوعية اللازمة وتعريف السيدات بأنواع الأمصال الموجودة بمصر وفروق الجرعات والفئات المستهدفة للتطعيم والفئات الممنوعة عنه، كما يتم إرشاد السيدات بطرق التسجيل على موقع وزارة الصحة ومساعدتهن في التسجيل لحجز موعد، وأشارت مقررة الفرع بالإسكندرية، أنه سيتم التطعيم للسيدات بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية بعد تسجيل الأسماء بالفرع.

من جهة أخرى نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، عددا من الفعاليات فى إطار برنامج مدن آمنة وأماكن خاليه من العنف في مصر و الذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.