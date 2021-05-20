القاهرة تستضيف النسخة الثالثة من فعاليات الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر 14 يونيو

تنعقد الدورة الثالثة من ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان "التمويل المستدام والاستثمار الأخضر" فى 14 من يونيو القادم فى القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يهدف الملتقى إلى خلق الفرص وعقد الشراكات الفعالة بين الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق تنمية مستدامة على أرض الوطن ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار لمواجهة المخاطر المستقبلية، ويعد الملتقى منصة تفاعلية للأطراف المعنية لمناقشة كافة القضايا والموضوعات التى ترسم رؤية واضحة للتعافى الأخضر ودعم كافة المجهودات للإسراع بتحقيق نمو اقتصادى مستدام فى كافة القطاعات وخلق فرص فى مجال إعادة التدوير والزراعة المستدامة والطاقة النظيفة وتوفير التمويل الازم لها، وذلك لمواجهة كافة االتحديات والتغييرات المفاجئة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتعظيم الاستفادة من المقومات والفرص التى تمتلكها مصر .

وصرح حسن مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة سى اس آر ايجيبت المنظمة للحدث، بأن الدورة الثالثة للملتقى تنعقد فى إطار دعم مجهودات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وحرص دولة رئيس الوزراء والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة على وضع استراتيجية للتعافى الأخضر تحتاج إلى دعم وتكاتف كافة الجهود وسعى كافة المؤسسات لتحقيقها.

كما أوضح أنه سوف يفتتح الملتقى هذا العام بالكلمات الافتتاحية للوزراء المشاركين، إضافة إلى 4 جلسات نقاشية و4 لقاءت حوارية مع مجموعة من أبرز الخبراء. حيث تتناول الجلسة الاولى دور التعاون متعدد الأطراف لتحقيق النمو الأحضر بحضور كل من؛ الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والاستاذة الينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، والسيد كريستيان برجر سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.

تناقش الجلسة الثانية محركات الاقتصاد الأخضر وسبل دعم التمويل والاستثمار والتصدير بمشاركة الاستاذ وليد لبدى المدير الاقليمى لمصر واليمن وليبيا، مؤسسة التمويل الدولية، والاستاذة ميادة مجدى راغب ممثل هيئة مكتب التعاون الدولى اليابانية بمصر – الجايكا، والدكتورة داليا عبدالقادر رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجارى الدولى CIB وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية.

كما تستعرض الجلسة الثالثة أفضل الممارسات فى الاستثمارات الخضراء بالقطاعات المختلفة كالطاقة وإعادة التدوير والزراعة والنقل وذلك بحضور كل من المهندس عماد غالى رئيس شركة سيمنز مصر، والأستاذ عمرو القاضى المدير الاقليمى لمصر والشرق الأوسط وافريقيا – بنك البلاستيك، والمهندس شريف الجبلي، رئيس شركة إنارة والاستاذة مى ياسين رئيس مؤسسة فودافون مصر وعدد من الرؤساء التنفيذين.

ويتناول الملتقى من خلال الجلسة الرابعة التمويل المسئول والاستثمار المؤثر وكيف يشكلان اقتصاد المستقبل بمشاركة كل من الأستاذ أحمد الألفى المؤسس والرئيس التنفيذى لسوارى فينشرز وجريك كامبس، والاستاذة شيرين شهدى مدير مجموعة سى دى سى البريطانية للاستثمار المؤير فى مصر، والدكتور إيهاب شلبى رئيس شركة دى كاربون وعدد ممثلى البنوك والخبراء.

ويتضمن الملتقى فى فعالياته عدد من الحوارات لمجموعة من الخبراء منهم دكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة وتغير المناخ يتحدث حول تهديدات التغيرات المناخية وما تحمله من فرص والاستاذة الدكتورة هند فروح، استاذ البيئة والتصميم المستدام بالمركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، ومدير المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة – مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تتحدث عن البناء الأخضر، بالإضافة إلى حديث حول الرؤية التشريعية لقانون تنظيم إدارة المخلفات فى مصر ويقدمه المستشار الدكتور إيهاب طارق، مستشار وزيرة البيئة، ودبلوماسى سابق بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، خبير التشريعات البيئية بالأمم المتحدة، وحديث آخر حول مستقبل سلاسل الإمداد وإدارة المخاطر ما بعد كوفيد – 19 ويقدمه الأستاذ أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد المصرى.

يشارك فى الملتقى هذا العام ممثلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى ووفا بنك وفودافون مصر ونستلة مصر وبنك القاهرة وأبوغالى موتورز وعدد من الكيانات والشركات الاقتصادية .

وتؤكد إدارة الملتقى على اتباع كافة التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعى وفقا للمعايير الدولية حفاظا على سلامة الجميع، وخاصة ان شركة سى اس ار ايجيبت هى الشركة الوحيدة التى سبق وان نظمت أول حدث بمصر والشرق الاوسط وفقا لمعايير الاحداث المستدامة بقياس الانبعاثات الحرارية والبصمة الكربونية .

يذكر أن الملتقى تم عقد نسخته الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الوزارى الاقليمى لافريقيا حول الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتلاها النسخة الثانية والتى شهدت حضور أكثر من 450 من الخبراء والمنظمات والشركات الرائدة بمجالات الطاقة والمدن الذكية والاتصالات وإعادة التدوير وغيرها.