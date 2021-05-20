اليوم السابع
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العدل تعرض فيديو لتطور الشهر العقارى و481 مكتب توثيق

الخميس، 20 مايو 2021 06:55 م
العدل تعرض فيديو لتطور الشهر العقارى و481 مكتب توثيق الشهر العقارى - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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عرضت وزارة العدل، اليوم الخميس، فيديو توثيقي بعنوان نحو بناء مصر الرقمية، والذى تضمن أهم مراحل تطور الشهر العقاري والتوثيق في مصر وذلك بمناسبة مرور 75 عاما، على إنشاء مصلحة الشهر العقاري.

وبحسب الفيديو فقد بلغ إجمالي عدد مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية 481 مكتب توثيق والتي تم تزويدها بالتكنولوجيا الحديثة لبناء مصر الرقمية وتقديم الخدمات.

 

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان في كلمة له بالفيديو، إن الهدف الأسمى للوزارة هو لا شك تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وهو ما تسعى له الوزارة بكل جديدة من خلال خطة تترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير الخدمات وتيسيرها للمواطنين.

 

 


وزارة العدل

مصر الرقمية

الشهر العقاري

مكتب توثيق

فيديو توثيقي

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