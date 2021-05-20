الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لجثة فتاة قتلها والدها بالحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة فتاة قُتلت على يد والدها فى الحوامدية، لتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بمنطقة الحوامدية فى الجيزة، حيث تبين أن المتهم اعتدى بالضرب على المجنى عليها، وخنقها، بسبب رفضها الزواج من شاب من معارفه.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أصدرت قرارا بتشريح جثة المجنى عليها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما فتحت تحقيق مع الأب المتهم، واستدعت أسرة الفتاة لسماع أقوالهم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية. وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.