الصحة العالمية: لقاحات كورونا الوسيلة الوحيدة لمقاومة الوباء

كتبت ندى سليم

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن مزايا تناول لقاحات فيروس كورونا تفوق أى مخاطر لها، موضحا أن هناك بعض الأعراض الشائعة التي تحدث بعد تناول لقاح كورونا، والتي تتمثل في الم العضلات أو ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعراض النادرة مثل تجلطات الدم.

وأوضح "برينان"، خلال مؤتمر صحفى عن آخر التطورات المتعلقة بـجائحة كورونا، وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، اليوم الخميس،أن المزايا الناتجة عن اللقاحات تزيد عن المخاطر، خاصة أنه لا يزال هناك انتشار كبير للمرض داخل نطاق الأقليم، موضحا أن اللقاح هو الحل الوحيد لحماية المواطنين من العدوى.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المعلومات المضللة حول اللقاحات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مضيفا: نطالب وسائل الإعلام بالتأكيد على مزايا اللقاحات والتي تؤثر على خطة المنظمة فى السيطرة على الوباء.

في حين قال الدكتور إيفان هوتين، مدير قسم الأمراض السارية، للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن المنظمة تستهدف توصيل 300 مليون جرعة داخل نطاق الأقليم خلال العام، من لقاحات فيروس كورونا، في محاولة للتفشي على المرض.

وفيما يتعلق بخطة إعطاء لقاحات فيروس كورونا للأطفال، أوضح أنه من الأفضل إعطاء اللقاحات للفئات الأكثر تأثرا بالمرض مثل العاملين بالقطاع الطبي وكبار السن المعرضين للمضاعفات شديدة من العدوى.