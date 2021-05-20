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الصحة العالمية: خطة بقيمة 7 ملايين دولار لدعم القطاع الصحى فى غزة

الخميس، 20 مايو 2021 01:44 م
الصحة العالمية: خطة بقيمة 7 ملايين دولار لدعم القطاع الصحى فى غزة الصحة العالمية
كتبت ندى سليم

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كشف الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمى، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، أنه تم وضع خطة  لتعزيز الوضع الصحى بقطاع غزة، قدرت بـ7 ملايين دولار، والتى ستقدم فى مجالات الإصابة والطوارئ وتقديم التدريب والمساعدة للرعاية الصحية النفسية الاجتماعية، فضلا عن حماية المرافق الصحية وتوفير فرص لوصول الفرق الطبية للمصابين لتقديم الخدمات الصحية والأساسية، بما فى ذلك الخدمات المعنية بجائحة فيروس كورونا، خاصة الأمهات والأطفال والتأكد من توفير التطعيمات اللازمة للأطفال.
 
وأوضح مدير الطوارئ الصحية الإقليمى، خلال مؤتمر صحفى، آخر التطورات المتعلقة بجائحة كورونا وتقديم اللقاحات فى إقليم شرق المتوسط، اليوم الخميس، أنه تم تقديم المساعدات لوزاة الصحة بقطاع غزة، مع إقامة 10 مخيمات خلال القطاع، نجحت فى تقديم 240 ألف دولار لتوفير الأدوية الأساسية اللازمة للمصابين والمواطنين بالقطاع، كما تم تجهيز بعثة طبية لتقديم الإمدادات الطبية الخاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا، كما تم توفير ميزانية قدرت بـ224 ألف دولار لصالح أحد المرافق الطبية بمنطقة القدس الشرقية، بالإضافة إلى توفير الوقود لسيارات الإسعاف لسهولة إنقاذ المصابين.
 
وأكد أيضا أنه تم تخصيص مساعدات تقدر بـ11 مليون دولار ستقدم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مقدمة من قبل الأمم المتحدة، لدعم القطاع الطبى فى قطاع غزة فى ظل الأزمة الراهنة.

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فيروس كورونا

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كورونا

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