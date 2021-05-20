الصحة العالمية: تراجع معدلات إصابات ووفيات كورونا فى 14 دولة خلال رمضان

كتبت ندى سليم

كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن انخفاص معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، خلال الثلاثة الأسابيع الماضية فى نحو 14 دولة من دول إقليم شرق المتوسط، ما يشير إلى تراجع انتشار العدوى خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الأسبوع الماضى بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، شهد تراجعا فى معدلات الإصابات فى نحو 18 دولة من الإقليم، بينما تراجعت معدلات الوفيات فى 19 دولة، فى حين تشهد بعض البلدان ارتفاعا فى الإصابات منها مملكة البحرين، مفسرا تلك الزيادة فى الإصابات إلى عدم التزام المواطنين بمبادئ السلامة والصحة العامة، التى تعتمد على الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين المواطنين والالتزام بارتداء الأقنعة.

فى حين أكد الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمى، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، أن دول الإقليم شهدت تراجعا على مدار الـ9 أسابيع الماضية فى معدلات الإصابات كان من بينها شهر رمضان الكريم، مقارنة بالعام الماضى الذى شهد ارتفاعا فى وتيرة الإصابات بعد عيد الفطر المبارك.