اليوم السابع
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الصحة العالمية: تجهيز قافلة لإمداد لقاحات كورونا داخل قطاع غزة

الخميس، 20 مايو 2021 02:47 م
الصحة العالمية: تجهيز قافلة لإمداد لقاحات كورونا داخل قطاع غزة الصحة العالمية
ندى سليم

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كشف الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية فى الضفة الغربية وغزة، أن هناك قافلة مرسلة من قبل المنظمة لدعم القطاع الصحى فى ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة، ضمن قوافل المنظمة المخصصة لإمدادات اللقاحات إلى كل دول شرق المتوسط، مؤكدا أن هناك نقصا بكميات اللقاحات القدمة للقطاع، والتى تستهدف الإسراع بحملات التطعيمات داخل الأراضى الفلسطينية، موضحا أن مرفق كوفاكس يواجه ضغوطا لإدخال لقاحات فيروس كورونا لداخل قطاع غزة.

ودعا ممثل منظمة الصحة العالمية فى الضفة الغربية إلى وقف إطلاق النار وتوفير مسارات للإغاثة إلى المصابين، لإدخال المعونات وإنقاذ المرضى والمصابين، مع ضرورة وقف الهجمات العدائية وتيسير المساعدات الإنسانية ودعم النظام الصحى الفلسطينى، مؤكدا عرقلة الفرق الطبية التى تسعى لإنقاذ المصابين بالأراضى الفلسطينية وتعرضهم للضرر، بالإضافة إلى عرقلة سير سيارات الإسعاف، فى حين أصيب أحد الأطباء بإصابات بالغة وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقى العلاج، خلال أحداث العنف فى قطاع غزة.

ويستهدف المؤتمر الصحفى تسليط الضوء على آخرالتطورات المتعلقة بجائحة كورونا وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الآثار الصحية على سكان غزة والفلسطينيين الذين يعيشون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.


الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

لقاحات كورونا

فيروس كورونا

قطاع غزة

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