اليوم السابع
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خالد صلاح
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الشؤون الإسلامية السعودية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق

الخميس، 20 مايو 2021 05:00 ص
الشؤون الإسلامية السعودية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق مساجد
(واس)

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قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 102 يوم 1223 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها مسجدين في كل من منطقة الباحة ومنطقة عسير ومنطقة جازان، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية.

وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات تم اتخاذها من أجل الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

 

 


السعودية

الشؤون الإسلامية

الرياض

مساجد

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