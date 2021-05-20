السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية لإعادة ركاب الصعيد بعد العيد ينتهى غدا

أكدت هيئة السكة الحديد أن تشغيل القطارات الإضافية التى دفعت بها خلال فترة عيد الفطر لخدمة خطوط الصعيد سينتهى غدا الجمعة، حيث دفعت بـ8 قطارات إضافية لتقوم برحلات يومية خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو الحالى بجانب القطارات المجدولة.
واستهدفت القطارات الإضافية التى دفعت بها هيئة السكة الحديد مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، كما قامت أيضا بزيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.
وقامت هيئة السكة الحديد بإضافة عدد 22 عربة مكيفة على تركيب بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو، حيث تم إضافة خلال فترة العيد عدد 30 قطارا مكيفا وعدد 24 قطارا روسيا وعدد 336 عربة، علاوة بإجمالى عدد 61788 مقعدا بزيادة 12% عن المقاعد المتاحة للوجه القبلى بالقطارات المجدولة.
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