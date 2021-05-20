السفينة التاريخية "الكانو" تعبر قناة السويس 26 مايو خلال رحلتها حول الأرض..صور

كتبت: هناء أبو العز

تعبر السفينة الإسبانية "خوان سبستيان الكانو" أثناء رحلتها التعليمية رقم 93 الحالية، والتى تشمل الدوران حول الأرض، المجرى الملاحى لقناة السويس فى الـ 26 من مايو الجارى، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمئوية الخامسة على أول رحلة إسبانية حول العالم، لكي تدخل إلى البحر المتوسط وتبدأ رحلة العودة إلى أرض الوطن.

وبمناسبة مرورها بقناة السويس، من المقرر تنظيم لقاء افتراضي بين طاقم البحرية على متن السفينة مع طلاب ومعلمي اللغة الإسبانية من مختلف الجامعات في مصر للتحدث عن تجاربهم خلال الرحلة وأهمية الذكرى الخامسة للدوران حول الأرض في التبادل الثقافي والتجاري بين الشعوب.

جدير بالذكر أن السفينة الإسبانية تحمل اسم خوان سباستيان إلكانو (Juan Sebastián Elcano)، 1476- 1526. والذي يعد أول رحالة دار حول الكرة الأرضية بعد مقتل قائده ماجلان، وكان ضمن طاقم رحلة فرناندو ماجلان والتي كان هدفها إيجاد طريق آخر غير طريق رأس الرجاء الصالح، وكانت الرحلة مكونة من 241 رجلا من كافة الدول الأوروبية، ومنها من الإسبان والبرتغاليين والإيطاليون والألمان والفرنسيين والإنجليز واليونانيين والهولنديين وغيرها من الدول لكن لم ينجُ منهم إلا 17 فرداً وكان إلكانو واحد منهم.

أقلعت السفينة من ميناء مدينة قادش الإسبانية في الـ 24 من أغسطس الماضي وخلال عشرة أشهر، الفترة التي تستغرقها الرحلة حول العالم مرت بأبرز المعالم التي مرت بها الحملة الإسبانية بقيادة فرناندو ماجلان وخوان سبستيان دي الكانو والتي انطلقت قبل 500 عام وهو ما يُعتبر ملحمة في تاريخ الملاحة البحرية.

ويعد الهدف الرئيسي للسفينة هو المساهمة في التدريب الشامل لـ 62 بحارا، والذين صعدوا على متن السفينة في الـ6 من ديسمبر في جواياكويل (الإكوادور) قادمين من إسبانيا، وهم من سيكونون في المستقبل ضباط بالبحرية الإسبانية، ونظراً للظروف الراهنة بالمنطقة، لم يكن من الممكن القيام بالملاحة الشراعية، ولذلك ركزت السفينة على تدريب البحارة على مهارات أخرى، مثل الملاحة الساحلية في أماكن ذات حركة ملاحية كثيفة والتدريب المتعلق بضمان سلامة السفينة.





وكانت المرة الأخيرة التي عبرت فيها السفينة قناة السويس في 2002 خلال رحلتها العاشرة حول العالم. وبعد مرورها بقناة السويس، من المتوقع أن تصل السفينة إلى لا فالتا عاصمة مالطا، خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو حيث ستقوم بآخر توقف لها خارج أرض الوطن حتى وصولها إلى قادش.

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السفينة التاريخية الكانو (9)







السفينة التاريخية الكانو (10)







السفينة التاريخية الكانو (11)







السفينة التاريخية الكانو (12)







السفينة التاريخية الكانو (13)



