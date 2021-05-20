السجن المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة حيازة 30 قطعة حشيش لترويجها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والمصادرة والمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامي زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، ومحمد سعيد أبو خضرة من تنفيذ الجنايات.

تعود أحداث القضية رقم 5902 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 26 سبتمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمعرفة الرائد أحمد فخرى العزازى، وبرفقته النقيب أحمد عاطف حسنى العزب، تنفيذا لإذن النيابة العامة من ضبط "أبو سريع ر ز" 42 سنة سائق مقيم الصف محافظة الجيزة، بحوزته 30 قطعة لجوهر مخدر الحشيش، بقصد الإتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وقدمته النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.