السجن المشدد 15 سنة لعامل قتل ابنه بسبب سوء سلوكه فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة لعامل بتهمة قتل ابنه بسبب سلوكه المنحرف فى منطقة المطرية، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل عبد الهادي وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين ومحمد صالح.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة الأب المتهم، للمحاكمة العاجلة وتبين أن المتهم يعمل "حلاق"، وقتل نجله المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أضمر في نفسه قتل ابنه بسبب قيام الابن بإهانته أمام الأهالي وتعاطي المخدرات.

وأكدت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل ابنه واستخدم لذلك سلاح أبيض "سكين حاد طويل"، وما أن أتت لحظة تنفيذه لمخططه حتى توجه إلى حيث أيقن تواجده، فما كان لقاءهما عن طريق الصدفة، وما أن ظفر به على حين غفلة منه حتي عاجله بضربتين وطعنة استقرت بالبطن، فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أدت إلى وفاته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم حيال المتهم، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 15 سنة.