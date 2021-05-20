وأكد الرئيس الفلسطينى - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبى وجميع الاطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلى على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، والعمل السياسى من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخلق الأمل وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقى لإنهاء دوامة العنف والتوتر التى تشهدها المنطقة.

بدورها، أكدت ميركل موقف ألمانيا الداعى لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، مشددة على دعم ألمانيا لتحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى.

