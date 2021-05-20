الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يبحثان وقف العنف والتصعيد فى الأراضى الفلسطينية الخميس، 20 مايو 2021 06:49 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن. الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة. مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس يصدق على مشروع لمكافحة كورونا بـ50 مليون دولار مع الأوروبى لإعادة الإعمار الخميس، 20 مايو 2021 10:24 ص تقرير مجمع عن نشاط الرئيس السيسى خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.. فيديو الأربعاء، 19 مايو 2021 07:53 م الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لباريس الأربعاء، 19 مايو 2021 06:09 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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