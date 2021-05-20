الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يبحثان وقف العنف والتصعيد فى الأراضى الفلسطينية

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.