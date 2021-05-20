اليوم السابع
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الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يبحثان وقف العنف والتصعيد فى الأراضى الفلسطينية

الخميس، 20 مايو 2021 06:49 م
الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يبحثان وقف العنف والتصعيد فى الأراضى الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
 
الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى  من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

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