الداخلية تضبط 3 آلاف كرتونة أدوية بمخزن غير مرخص بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 2985 كرتونة أدوية داخل مخزن بدون ترخيص بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المسئول عن مخزن للأدوية البشرية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها) بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة والمقلدة ، وبدون مستندات تفيد شرعية حيازتها ومصدرها وعدم موافقة الجهات المختصة على تخزين تلك الأدوية ويقوم بطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطنى بالقليوبية والجهات المختصة تم إستهداف المخزن المشار إليه ، وأمكن ضبطه وعُثر بداخل المخزن على (عدد 2985 كرتونة أدوية) مقلدة ومغشوشة وبدون بيانات ومجهولة المصدر .