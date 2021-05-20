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الداخلية تضبط 250 طربة حشيش بقيمة 1.7 مليون جنيه

الخميس، 20 مايو 2021 12:47 ص
الداخلية تضبط 250 طربة حشيش بقيمة 1.7 مليون جنيه قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بالإسكندرية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) تخصص نشاطه فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وعُثر بحوزته على (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,750٫000– واحد مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الغربية

مكافحة المخدرات

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

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