"البيتا بايت".. مكتبة الإسكندرية تحتوى على أرشيف الانترنت منذ بداية استخدامة فى 1996

الاسكندرية جاكلين منير

هل كنت تعلم أن هناك شئ يسمى البيتا بايت! بالطبع الكثير لم يعرف عنها ، إن أرشيف الانترنت يحتوى على ذاكرة لكل صفحات الانترنت منذ بداية استخدام الانترنت فى عام 1996.

وتم انشاؤه فى سان فرانسيسكو بمعرفة بروستر كال وفى عام 2002 تم توقيع اتفاقية مع مكتبة الاسكندرية للاحتفاظ بنسخة من ارشيف الانترنت .

وطبقا للاتفاقية تم التبرع بالجيل الأول من الأجهزة المستخدمة فى أرشفة الانترنت مع نسخة من ارشيف الانترنت للفترة من 1996 إلى 2001.

وفى عام 2006 قامت مكتبة الاسكندرية باستبدال البنية التحتية للارشيف التى كانت تقدر بـ 100 تيرا بايت (100 الف جيجا بايت) بالتصميم الجديد الذى تم الحصول عليه من ارشيف الانترنت، والذى يحتوى على 23 racks وتبلغ سعته التخزينية 1.5 بيتا بايت (1.5 مليون جيجا بايت) والذى كان قادرا على تخزين بيانات ارشيف الانترنت فى الفترة من 1996 إلى 2008.

وقامت المكتبة بعد ذلك باضافة 1.4 بيتا بايت (1.4 مليون جيجا بايت) اضافية تم تصميمها محلياً، وبعد ذلك تم ترقية السعة التخزينية مرتين باستخدام اجهزة تم تصميمها محلياً لتصبح السعة الاجمالية فى الوقت الحالى 4.9 بيتا بايت (4.9 مليون جيجا بايت) حيث يمكن استخدام ارشيف الانترنت عالمياً باستخدام BA Wayback Machine

ويعد أرشيف الانترنت المركز الأول من نوعه خارج حدود الولايات المتحدة ،فهو لا يعد فقط نسخة من الأرشيف الأصلي، انما يعد مصدراً للحضارة والمعلومات لافريقيا والشرق الأوسط.

ويمكن مشاهدة الارشيف فعليا داخل مكتبة الاسكندرية فى الدور E