البورصة تكشف ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"أموك" و"CIB"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 346.090 مليون سهم، البنك التجاري الدولي إلى 149.337 مليون سهم، واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.727 مليون شهادة، عامر جروب عند 227.280 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو عند 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.642 مليون سهم، إيديتا للصناعات الغذائية 123.119 مليون سهم.

وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة للاستثمارات المالية عند 97.994 مليون سهم، شركة حديد عز إلى 72.599 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.243 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 760.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.11%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 45.4 مليون جنيه، 92.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 669.7 ألف جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.